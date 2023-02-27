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Факты / Україна

Зеленский посмертно присвоил Героя Украины пилоту, который в марте защищал Изюм

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленский посмертно присвоил Героя Украины пилоту, который в марте защищал Изюм

Президент Украины присвоил звание Герой Украины военному пилоту, защищавшему Харьковскую область в марте 2022 года.

Об этом говорится в указе президента на сайте ОПУ.

В частности, майор Алексей Коваленко отмечен орденом Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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Ранее издание starkon.city писало, что майор Коваленко родился в селе Малокатериновка Запорожской области. В 2003 году окончил Харьковский институт летчиков по специальности летная эксплуатация и боевое применение летательных аппаратов.

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Впоследствии приехал в город Староконстантинов в Хмельницкой области, где работал старшим штурманом. Служил в составе 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко.

С 2014 года участвовал в АТО, впоследствии ООС.

Фото: starkon.city

Источник: Офис президента
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