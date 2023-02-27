Зеленский посмертно присвоил Героя Украины пилоту, который в марте защищал Изюм
Президент Украины присвоил звание Герой Украины военному пилоту, защищавшему Харьковскую область в марте 2022 года.
Об этом говорится в указе президента на сайте ОПУ.
В частности, майор Алексей Коваленко отмечен орденом Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
Украинский летчик погиб в бою в Харьковской области, в Изюме — оккупанты сбили его бомбардировщик Су-24М.
Ранее издание starkon.city писало, что майор Коваленко родился в селе Малокатериновка Запорожской области. В 2003 году окончил Харьковский институт летчиков по специальности летная эксплуатация и боевое применение летательных аппаратов.
Впоследствии приехал в город Староконстантинов в Хмельницкой области, где работал старшим штурманом. Служил в составе 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко.
С 2014 года участвовал в АТО, впоследствии ООС.
Фото: starkon.city