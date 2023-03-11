Бачили шматки тіл, облич не було ні в кого — трагічні історії жителів Ізюму

Понад 50 загиблих лише в одному будинку. Досі не відома точна кількість жертв авіаудару по висотці на вулиці Памʼяті в Ізюмі.

Рік потому колишні мешканці будинку та родичі загиблих зібралися на місці трагедії. Дехто так і не знайшов рідних, так і не зміг поховати їх.

Гинули цілі родини. До підвалу цієї 5-поверхівки приходили ховатися й з інших будинків — вціліти вдалося одиницям. Люди несли квіти, лампадки, на руїнах — імпровізовані меморіали памʼяті.

Михайло Яцентюк втратив сімох членів своєї родини: 97-річну тітку, дружину, доньку з зятем та трьох онуків: найменшій Арині було три з половиною роки. Усі разом вони ховалися у підвалі будинку.

– Через місяць-півтора окупанти дали кран чи щось таке і дозволили нашим хлопцям з ДСНС проводити розкопки. Бачила всі ці тіла. Шматки тіл, шматки. Облич не було ні в кого, – розповідає Тетяна Табакіна, мешканка Ізюма.

За офіційними даними, Ізюм росіяни розбили на 80%. А потім — окупували.

– Я щодня приходив, допомагав ДСНС, розказував, де, що копати. Що я вам скажу, отакий “русській мір”. Прийшов, розгромив, розбомбив, нас побив, скільки доль загубив, скільки людей, – додав Михайло Яцентюк, мешканець Ізюма.

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