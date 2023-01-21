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Бахмут почти окружен? Военный ВСУ оценил ситуацию

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Маргарита Верещагина Видеоредактор

РФ в Бахмуте возвращается к тактике огневого вала. Об этом рассказал главный сержант танкового батальона Максим Бутолин.

Впрочем, успеха оккупанты не имеют, ведь ВСУ применяют военные уловки, заманивая врага в огневые ловушки.

— Главное – не допустить именно огневого контакта. Противника нужно вычислить еще на выдвижении – чтобы он просто не дошел до наших позиций. Нам это удается.

А вот потери наших военных, по словам Бутолина, преувеличены. В частности, немецкая разведка сообщает о “трехзначных потерях” ВСУ за сутки.

— Но эти цифры явно завышены. Если бы мы несли такие потери, у нас просто не осталось бы людей.

Бутолин утверждает: моральный дух наших бойцов силен, вопрос выхода из Бахмута даже не поднимается.

— Противник не создал для нас серьезной угрозы. Да, есть несколько проблемных участков. Но в ближайшую неделю с этим все решится. О потере позиций речь даже не идет.

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