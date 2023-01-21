Бахмут майже оточений? Військовий ЗСУ оцінив ситуацію
РФ у Бахмуті повертається до тактики вогневого валу. Про це розповів головний сержант танкового батальйону Максим Бутолін.
Утім, успіху окупанти не мають, адже ЗСУ застосовують воєнні хитрощі, заманюючи ворога у вогневі пастки.
– Головне – не допустити саме вогневого контакту. Противника треба вирахувати ще на висуванні – аби він просто не дійшов до наших позицій. Нам це вдається.
А от втрати наших військових, за словами Бутоліна, перебільшені. Зокрема, німецька розвідка повідомляє про “тризначні втрати” ЗСУ за добу.
– Але ці цифри явно завищені. Якби ми несли такі втрати, в нас би просто не залишилось людей.
Бутолін стверджує: моральний дух наших бійців міцний, питання виходу з Бахмута навіть не піднімається.
– Противник не створив для нас серйозної загрози. Так, є кілька проблемних ділянок. Але в найближчий тиждень із цим усе вирішиться. Про втрату позицій навіть не йдеться.