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Бахмут майже оточений? Військовий ЗСУ оцінив ситуацію

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Маргарита Верещагіна Відеоредактор

РФ у Бахмуті повертається до тактики вогневого валу. Про це розповів головний сержант танкового батальйону Максим Бутолін.

Утім, успіху окупанти не мають, адже ЗСУ застосовують воєнні хитрощі, заманюючи ворога у вогневі пастки.

– Головне – не допустити саме вогневого контакту. Противника треба вирахувати ще на висуванні – аби він просто не дійшов до наших позицій. Нам це вдається.

А от втрати наших військових, за словами Бутоліна, перебільшені. Зокрема, німецька розвідка повідомляє про “тризначні втрати” ЗСУ за добу.

– Але ці цифри явно завищені. Якби ми несли такі втрати, в нас би просто не залишилось людей.

Бутолін стверджує: моральний дух наших бійців міцний, питання виходу з Бахмута навіть не піднімається.

– Противник не створив для нас серйозної загрози. Так, є кілька проблемних ділянок. Але в найближчий тиждень із цим усе вирішиться. Про втрату позицій навіть не йдеться.

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