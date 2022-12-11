Бахмут штурмують щодня: як ЗСУ вдається тримати оборону міста

Донеччина залишається найгарячішою ділянкою фронту, адже росіяни не припиняють спроб атакувати. На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано поблизу семи населених пунктів. Ще з п’ять міст опинились під вогнем на Авдіївському напрямку. Найгарячішим залишається напрямок Бахмутський.

Тут під ворожі обстріли потрапили понад два десятки населених пунктів. Зокрема, і сам Бахмут. Окупанти нині просто стирають це місто з лиця землі, перетворюючи його на другий Маріуполь. Утім наші захисники тримають рубежі міста. На східних околицях тривають танкові бої.

Одними з тих, хто сьогодні боронить Бахмут, є бійці 24 бригади. Початок повномасштабного вторгнення вони зустріли на Луганщині. Згодом відбивали атаки на українські міста на Півдні. Нині в арсеналі цих танкістів є чимало російської техніки, яку вони здобули у запеклих боях.

– Ми беремо техніку РФ як трофей, на заводі її лагодять і передають на фронт. Відтоді як ми танк отримали, то й воюємо на ньому. Якщо ворог прийшов з мечем до тебе до хати – він від того меча і помре. От так само і в нас. Ворог прийшов до нас з тим танком – він від цього танка і помирає, – каже військовослужбовець ЗСУ Матвій.

Окрім трофейної зброї, на Херсонщині наші герої врятували й чотирилапу подругу – собаку Алісу, з якої рашисти жорстоко познущалися.

– Собака була під завалами. І ми її забрали. Спочатку познайомилися з нею, пішли до машини, відкрили двері, та вона одразу забігла в машину. Так по сьогодні з нами катається, – розповідає військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Гордість бере від усвідомлення, що такі прекрасні люди борються за свободу України й так міцно тримають оборону Бахмута. І ціну за цю свободу уособлює і саме місто.

Сьогодні Бахмут не впізнати. Одна з центральних вулиць фактично зрівняна з землею, немає жодного вцілілого будинку, повсюди розриви від російських снарядів та доносяться звуки вибухів. Загалом ситуація в центральній частині міста доволі символічна, адже це яскраво демонструє, якою ціною українцям дається незалежність.

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