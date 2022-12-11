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Бахмут штурмують щодня: як ЗСУ вдається тримати оборону міста

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Донеччина залишається найгарячішою ділянкою фронту, адже росіяни не припиняють спроб атакувати. На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано поблизу семи населених пунктів. Ще з п’ять міст опинились під вогнем на Авдіївському напрямку. Найгарячішим залишається напрямок Бахмутський.

Тут під ворожі обстріли потрапили понад два десятки населених пунктів. Зокрема, і сам Бахмут. Окупанти нині просто стирають це місто з лиця землі, перетворюючи його на другий Маріуполь. Утім наші захисники тримають рубежі міста. На східних околицях тривають танкові бої.

Одними з тих, хто сьогодні боронить Бахмут, є бійці 24 бригади. Початок повномасштабного вторгнення вони зустріли на Луганщині. Згодом відбивали атаки на українські міста на Півдні. Нині в арсеналі цих танкістів є чимало російської техніки, яку вони здобули у запеклих боях.

– Ми беремо техніку РФ як трофей, на заводі її лагодять і передають на фронт. Відтоді як ми танк отримали, то й воюємо на ньому. Якщо ворог прийшов з мечем до тебе до хати – він від того меча і помре. От так само і в нас. Ворог прийшов до нас з тим танком – він від цього танка і помирає, – каже військовослужбовець ЗСУ Матвій.

Окрім трофейної зброї, на Херсонщині наші герої врятували й чотирилапу подругу – собаку Алісу, з якої рашисти жорстоко познущалися.

– Собака була під завалами. І ми її забрали. Спочатку познайомилися з нею, пішли до машини, відкрили двері, та вона одразу забігла в машину. Так по сьогодні з нами катається, – розповідає військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Гордість бере від усвідомлення, що такі прекрасні люди борються за свободу України й так міцно тримають оборону Бахмута. І ціну за цю свободу уособлює і саме місто.

Сьогодні Бахмут не впізнати. Одна з центральних вулиць фактично зрівняна з землею, немає жодного вцілілого будинку, повсюди розриви від російських снарядів та доносяться звуки вибухів. Загалом ситуація в центральній частині міста доволі символічна, адже це яскраво демонструє, якою ціною українцям дається незалежність.

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