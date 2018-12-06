Баллон на куски, водитель в реанимации: чем опасно газовое оборудование

Газовый баллон разорвало на куски, а водитель попал в реанимацию. Так в Киевской области завершилась обычная заправка автомобиля на АЗС. Старушка грузовик Газель была переоборудована для езды на метане. В отличие от пропан-бутана, метан находится в баллонах не в жидком, а в газообразном состоянии и под большим давлением. В данном случае один из баллонов этого давления не выдержал.

Подобные техосмотры метанового оборудования должны проводить ежемесячно, говорят специалисты. Кроме того, коммерческую технику перед каждым выездом обязательно должен осмотреть механик. К сожалению, многие этим правилом пренебрегают. И с частными легковыми автомобилями еще сложнее. Через законодательные пробелы в Украине, в отличие от ЕС, за исправностью газового оборудования никто не следит.

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Но если на безопасности сэкономить, утечки газа таки возможны. Сам бак в таком случае не взорвется. А вот освободившийся газ может загореться просто в багажнике. Еще одно слабое место в авто на газу – шланги подачи топлива. Со временем они изнашиваются. Поэтому, чтобы избежать трагедий, водителям советуют не забывать о техосмотре.

Стоимость такой проверки невысока – до 300 грн. Зато неоправданное пренебрежение техникой безопасности и риски от возможных аварий могут стоить здоровья и даже жизни.

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Опубликовано Декабрь, 06 в 21:51



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