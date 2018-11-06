Замена резины на зимнюю: правила и как сэкономить

Переобулся сам – переобуй машину. Водителям советуют не ждать первых морозов, а уже сейчас менять летнюю резину на зимнюю. Ведь с новой обувью для железного коня можно избежать аварийных ситуаций на дорогах. Безопасность будет стоить полчаса и несколько сотен гривен.

Механики отмечают: сознательных водителей больше. Например во Львове, только за последнюю неделю покрышки переобули четырем сотням автомобилей. А начали переобувать машины еще месяц назад.

Но если вы решили сэкономить, и переобуть машину своими руками – не забудьте заехать на сервис и сбалансировать колеса.

Читайте: Топ-10 самых надежных автомобилей

В Европе минимальный показатель выступления протектора – 2 миллиметра. Норма для Украины – 1,6 миллиметра. Зато в нормативных актах нет четкого указания, когда нужно менять шины. Несмотря на то, что полицейские рекомендуют водителям переобуть свои машины, их железные кони пока на летних покрышках.

Позаботиться не только о безопасности на дороге, но и о собственном кошелке советуют страховщики. Мол, не переобуете автомобиль – возмещение не получите. Поменять шины в этом году будет стоить вам в среднем от четырехсот гривен. Чем больше диаметр колеса – тем дороже. Купить же новые покрышки можно от шестисот гривен за штуку.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Узбекистан хочет ввести санкции против Украины из-за авто.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 14:09



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.