Барные стулья и пятиметровая стена из фото: в PinchukArtCentre стартует новая выставка

С 25 сентября 2021 года по 27 февраля 2022 года в PinchukArtCentre в Киеве будет действовать выставка шестой международной художественной премии Future Generation Art Prize.

Посетители смогут увидеть 21 работу от художников из разных стран мира. Выбрали их из-более 12 тыс. претендентов.

Выставка Future Generation Art Prize начинается с маленького телевизора и нескольких барных стульев, заимствованных из разных заведений.

Таким образом берлинский художественный дуэт, Калла Хенкель и Макс Питегофф, знакомит посетителей со своим баром TV, изюминкой которого являются стулья из разных баров.

– У нас была идея обмениваться стульчиками. Потому что они разные и несут разную энергетику. Нам было интересно, какие ощущения будут у посетителей, сидящих на стульях из разных заведений мира, – объясняют участники выставки Future Generation Art Prize 2021.

Далее посетителей ждет якобы обычная просторная комната. Однако на самом деле участница Генрике Науманн благодаря элементам интерьера демонстрирует разъединение своей родной Германии на западную и восточную.

Сразу заметно, где капиталистическая мебель, а где – социалистическая.

Художник объясняет: пыталась вынести политические проблемы на уровень понимания каждого. По ее убеждению, проще всего это сделать с помощью мебели, ведь она есть у каждого.

Лап-Си Лам своей работой привлекает внимание к культурной истории китайских ресторанов Швеции, которых становится все меньше.

Художница рассказывает историю молодой официантки, которая в 1978 году в Стокгольме исчезла в зеркале и попала в другое измерение.

– Меня вдохновляли предметы вокруг. Я хочу заставить зрителя посмотреть иначе на китайские рестораны. Это вроде некая магия, – рассказывает девушка.

Вендимагейн Белете презентует пятиметровую стену с архивными фотографиями эфиопов и предметами одежды.

Тереса Солар представляет огромную кость-каяк как метафору транзита.

Художница объясняет: благодаря костям мы становимся крепкими, они удерживают кожу и вены, и, вместе с тем, передают нервные сигналы. Морские же народы используют для передачи сообщений другим людям каяки.

Поэтому в основе ее арта это непривычное сочетание.

В декабре международное жюри, которое прибудет в Киев, определит среди номинантов обладателей главной и специальных премий.

Победитель получит $100 тыс., из которых $60 тыс. составит денежное вознаграждение, а $40 тыс. будет инвестицией в художественную практику.

Также присуждаются специальные премии на общую сумму в $20 тыс. Их по усмотрению жюри могут разделить даже между пятью художниками.

Future Generation Art Prize основана Фондом Виктора Пинчука в 2009 году. Это международная премия в области современного искусства, целью которой является открытие новых имен и предоставление долгосрочной поддержки будущему поколению художников.

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