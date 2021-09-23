Барні стільці та п’ятиметрова стіна із фото: у PinchukArtCentre стартує нова виставка

Із 25 вересня 2021 року до 27 лютого 2022 року в PinchukArtCentre в Києві діятиме виставка шостої міжнародної мистецької премії Future Generation Art Prize.

Відвідувачі зможуть побачити 21 роботу від митців із різних країн світу. Обрали їх із-понад 12 тис. претендентів.

Виставка Future Generation Art Prize починається з маленького телевізора та кількох барних стільців, запозичених із різних закладів.

Таким чином берлінський художній дует, Калла Хенкель та Макс Пітегофф, знайомить відвідувачів із своїм баром TV, родзинкою якого є стільці із різних барів.

– У нас була ідея обмінюватися стільчиками. Тому що вони різні й несуть різну енергетику. Нам було цікаво, які відчуття матимуть відвідувачі, сидячи на стільчиках із різних закладів світу, – пояснюють учасники виставки Future Generation Art Prize 2021.

Далі на відвідувачів чекає нібито звичайна простора кімната. Однак насправді учасниця Генріке Науманн завдяки елементам інтер’єру демонструє роз’єднання своєї рідної Німеччини на західну та східну.

Відразу помітно, де капіталістичні меблі, а де – соціалістичні.

Митець пояснює: намагалася винести політичні проблеми на рівень розуміння кожного. На її переконання, найпростіше це зробити через меблі, адже вони є в кожного.

Лап-Сі Лам своєю роботою привертає увагу до культурної історії китайських ресторанів Швеції, яких дедалі меншає.

Художниця розповідає історію молодої офіціантки, яка в 1978 році в Стокгольмі зникла в дзеркалі та потрапила до іншого виміру.

– Мене надихали предмети навколо. Я прагну змусити глядача подивитися інакше на китайські ресторани. Це ніби така собі магія, – розповідає дівчина.

Вендімагейн Белете презентує п’ятиметрову стіну з архівними фотографіями ефіопів та предметами вбрання.

Тереса Солар презентує величезну кістку-каяк як метафору транзиту.

Художниця пояснює: завдяки кісткам ми стаємо міцними, вони утримують шкіру та вени, і, разом із тим, передають нервові сигнали. Морські ж народи використовують для передачі повідомлень іншим людям каяки.

Тому в основі її арту це незвичне поєднання.

У грудні міжнародне журі, яке прибуде до Києва, визначить серед номінантів володарів головної та спеціальних премій.

Перший отримає $100 тис., із яких $60 тис. становитиме грошова винагорода, а $40 тис. буде інвестицією до художньої практики.

Також присуджуються спеціальні премії на загальну суму $20 тис. Їх на розсуд журі можуть розділити навіть між п’ятьма художниками.

Future Generation Art Prize заснована Фондом Віктора Пінчука в 2009 році. Це міжнародна премія в галузі сучасного мистецтва, метою якої є відкриття нових імен та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників.

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