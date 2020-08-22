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Баржа с херсонскими арбузами прибыла в Киев: когда подешевеет отечественная ягода

Херсонские арбузы в столице должны подешеветь. Накануне в торговые сети завезли более 300 тонн ягоды.

Четвертый год подряд с Херсонщины полосатых привозят баржей. Дорога занимает больше времени, но за один раз водой можно перевезти арбузов, как 15 КАМАЗами с прицепами.

В предыдущие годы баржа доставляла и большее количество ягод. Но из-за весенних капризов погоды, нынешний урожай не обильный. Поэтому и оптовая цена выросла вдвое. Если в прошлом году за килограмм просили 1,5 грн, то сейчас 2,5 грн. Но владелец груза убеждает: все ягоды отборочные, без химикатов. Вес каждого арбуза от 10 кг.

Эти арбузы уже с утра начали продавать в столице в одной из торговых сетей. За эту ягоду там просят 5-6 грн за килограмм.

Сезон ягод

Опасный арбуз или дыня внешне не отличаются от других. Поэтому специалисты Госпродпотребслужбы советуют требовать у продавца сертификат происхождения и результаты лабораторных исследований.

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