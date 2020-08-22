Херсонські кавуни у столиці мають подешевшати. Напередодні в торговельні мережі завезли понад 300 тонн ягоди.

Четвертий рік поспіль із Херсонщини смугастих привозять баржею. Дорога займає більше часу, але за один раз водою можна перевезти кавунів, як 15 КАМАЗами з причепами.

У попередні роки баржа доставляла і більшу кількість ягід. Але через весняні примхи погоди, цьогорічний врожай не рясний. Тож і гуртова ціна зросла вдвічі. Якщо торік за кілограм просили 1,5 грн, то нині 2,5 грн. Але власник вантажу переконує: усі ягоди відбірні, без хімікатів. Вага кожного кавуна від 10 кг.

Самі ж ці кавуни вже від ранку почали продавати у столиці в одній із торгівельних мереж. За цю ягоду там просять 5-6 грн за кілограм.

Сезон ягід

Небезпечний кавун чи диня зовні не відрізняється від інших. Тож фахівці Держпродспоживслужби радять вимагати у продавця сертифікат походження і результати лабораторних досліджень.

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