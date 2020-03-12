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Факти / Відео / Україна

Без масових заходів і кіно. Що не працює у Києві через карантин

Київ напередодні першим оголосив про карантин. Школи, садочки і виші, незалежно від форм власності, зачинили. Батьки кинулися одразу шукати, куди діти своїх чад.

Активізувалися і няні-фрілансери в соцмережах. Пропонують свої послуги. Водночас міська влада просить роботодавців дозволити своїм працівникам, які мають дітей, працювати за можливості з дому.

Юристи ж наголошують, що в цьому разі батьки мають право на відпустку за свій рахунок на весь період карантину.

Міська влада також заборонила масові заходи, де є понад 60 людей. Крім того, обмежили роботу кінотеатрів та розважальних залів  у торговельних центрах.

Мережа кінотеатрів Оскар слухняно не працює. Сайт квитки не продає, каси теж порожні, є лише персонал.

Водночас сам торговельний центр працюватиме у звичайному режимі. Відкриті всі магазини. Тут уже півтора місяця як посилена дезінфекція, яка проводиться вночі.

У супермаркетах ажіотажу немає, покупці налаштовані оптимістично. Вірусу бояться, однак не панікують. Міський транспорт працює у штатному режимі. Однак його теж посилено дезінфікують.

Факти ICTV раніше писали про те, що  через карантин у Харкові не закриватимуть школи і дитсадки.

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