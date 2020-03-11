PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Из-за карантина в Харькове не будут закрывать школы и детсады

Геннадий Кернес объяснил причины, почему в Харькове на карантин не будут закрывать школы и детские сады.

Он отметил, что за последние 20 дней в городе наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах.

Еще одной причиной Геннадий Кернес назвал то, что трехнедельный карантин является проблематичным для родителей. Однако, если кто-то считает, что для его ребенка лучше побыть дома, то необходимо написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения.

Кроме того, для детей, которые будут посещать школы, учебный процесс будет проходить в одном классе.

Утром для школьников предусмотрен медицинский осмотр. Сами школы будут дополнительно дезинфицировать.

Читайте: В Украине введен карантин

Также в Харькове из-за введения карантина с 12 марта начинают действовать превентивные меры безопасности.

В ближайшие три дня в городе закрывают театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шопинг-моллах.

Спортивные мероприятия тоже отменяются, а для других массовых мероприятий вводится ограничение на количество участников до 60 человек.

Изменений в работе транспорта не планируется.

Напомним, в Киеве на карантин закрывают школы, ВУЗы и ограничивают массовые мероприятия.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка