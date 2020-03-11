Геннадий Кернес объяснил причины, почему в Харькове на карантин не будут закрывать школы и детские сады.

Он отметил, что за последние 20 дней в городе наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах.

Еще одной причиной Геннадий Кернес назвал то, что трехнедельный карантин является проблематичным для родителей. Однако, если кто-то считает, что для его ребенка лучше побыть дома, то необходимо написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения.

Кроме того, для детей, которые будут посещать школы, учебный процесс будет проходить в одном классе.

Утром для школьников предусмотрен медицинский осмотр. Сами школы будут дополнительно дезинфицировать.

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Также в Харькове из-за введения карантина с 12 марта начинают действовать превентивные меры безопасности.

В ближайшие три дня в городе закрывают театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шопинг-моллах.

Спортивные мероприятия тоже отменяются, а для других массовых мероприятий вводится ограничение на количество участников до 60 человек.

Изменений в работе транспорта не планируется.

Напомним, в Киеве на карантин закрывают школы, ВУЗы и ограничивают массовые мероприятия.