Без паники и в боевой готовности: что происходит на границе с Россией

Пограничники в Харьковской области пока не видят российские войска вблизи границы, однако находятся в состоянии полной боевой готовности.

В то же время местные жители не собираются бежать, не паникуют, а в случае необходимости готовы защищать свою страну.

Журналисты Фактов ICTV побывали в населенном пункте Казачья Лопань (Харьковская область). Всего в пяти километрах оттуда находится Белгородская область России. Иностранные издания сообщают о развертывании в боевом порядке войск вблизи границы. В то же время украинский поселок живет привычной жизнью: работа, дом, учеба, как будто и нет никакой угрозы.

Как рассказала местная жительница Оксана Борщ, страх есть, но никуда бежать при масштабном вторжении российских войск женщина не собирается, как и большинство жителей поселка. Ведь именно здесь ее дом и здесь родились дети.

– Мы спокойно живем. Может, кто и собирает эти “тревожные чемоданы”, но никто не покидает территорию Казачьей Лопани, — отметила женщина.

В местных магазинах есть все продукты – сахар, мука, крупы. Однако, как утверждают продавщицы, нет ажиотажа и паники.

Жители поселка рассказывают, что тревога присутствует, но стараются думать о работе и семье. А в случае угрозы для Украины готовы защищаться.

Между тем на международном пункте пропуска Гоптовка пограничники следят за границей 24 часа в сутки семь дней в неделю. И пока вражеской техники не видят.

– Пограничники не наблюдали каких-либо перемещений техники или военнослужащих сопредельного государства непосредственно вблизи границы. У нас есть оборудование и инженерная инфраструктура, позволяющая обнаруживать цели на расстоянии до 10 км, – рассказал помощник начальника Харьковского пограничного отряда Максим Бояр.

Пограничники опровергли появившуюся на российских пропагандистских каналах информацию о якобы запрете въезда всех россиян на территорию Украины. За сутки здесь, на международном пункте пропуска, и в аэропорту действительно не пропустили 45 иностранцев. Они не смогли подтвердить цель поездки, не имели при себе должной суммы денег или имели запрет на въезд.

Россия же продолжает нагнетать ситуацию: пропускает в Украину всего сто грузовиков, хотя таможенники способны оформить вчетверо больше фур. Поэтому на украинской границе образовалась пробка на несколько километров. Водители несколько дней ночуют в машинах.

Пограничники отмечают, что граница Украины на территории Харьковской области защищена надежно: здесь на 90% обустроена так называемая Стена. Это и противотанковые рвы, и забор, и видеокамеры с тепловизорами. Есть и оружие. Так что врагу, если сунется, не поздоровится.

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