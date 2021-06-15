Без прав и под наркотиками: в Николаеве водитель совершил сразу 18 ДТП
В Николаеве водитель совершил сразу 18 дорожно-транспортных происшествий. И по показаниям патрульных полицейских он имел признаки наркотического опьянения.
Первое сообщение о неуправляемом белом Ford поступило с трассы Одесса-Николаев.
Машина влетела в город, и несмотря на светофоры, начала подрезать другие авто.
Полицейские смогли заблокировать автомобиль аж на выезде из Николаева.
Злоумышленник пытался убежать, но его поймали. У него не было водительских прав, он отказался от медосмотра.
В результате правоохранители составили 36 протоколов.
ДТП в Одессе
В Одессе в ночь на 14 июня произошли два смертельных ДТП. В частности, в результате одной из аварий пассажир и водитель погибли сразу на месте.
Подробнее о смертельных ДТП в Одессе, читайте на Фактах ICTV.
2021-06-15
Теги: ДТП, Николаев, Происшествия