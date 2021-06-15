Без прав и под наркотиками: в Николаеве водитель совершил сразу 18 ДТП

В Николаеве водитель совершил сразу 18 дорожно-транспортных происшествий. И по показаниям патрульных полицейских он имел признаки наркотического опьянения.

Первое сообщение о неуправляемом белом Ford поступило с трассы Одесса-Николаев.

Машина влетела в город, и несмотря на светофоры, начала подрезать другие авто.

Полицейские смогли заблокировать автомобиль аж на выезде из Николаева.

Злоумышленник пытался убежать, но его поймали. У него не было водительских прав, он отказался от медосмотра.

В результате правоохранители составили 36 протоколов.

ДТП в Одессе

В Одессе в ночь на 14 июня произошли два смертельных ДТП. В частности, в результате одной из аварий пассажир и водитель погибли сразу на месте.

Подробнее о смертельных ДТП в Одессе, читайте на Фактах ICTV.

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