Без прав та під наркотиками: у Миколаєві водій скоїв одразу 18 ДТП
У Миколаєві водій скоїв одразу 18 дорожньо-транспортних пригод. І за свідченнями патрульних поліцейських мав ознаки наркотичного сп’яніння.
Перше повідомлення про некерований білий Ford надійшло з траси Одеса-Миколаїв.
Машина влетіла в місто, і незважаючи на світлофори, почала підрізати інші авто.
Поліцейські змогли заблокувати автомобіль аж на виїзді з Миколаєва.
Зловмисник намагався втекти, але його спіймали. У нього не було водійських прав, він відмовився від медогляду.
Внаслідок цього правоохоронці склали 36 протоколів.
ДТП в Одесі
В Одесі у ніч на 14 червня сталися дві смертельні ДТП. Зокрема, внаслідок одної з аварій пасажир та водій загинули одразу на місці.
Детальніше про смертельні ДТП в Одесі, читайте на Фактах ICTV.
2021-06-15
Теги: ДТП, Миколаїв, Надзвичайні події