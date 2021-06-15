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Без прав та під наркотиками: у Миколаєві водій скоїв одразу 18 ДТП

У Миколаєві водій скоїв одразу 18 дорожньо-транспортних пригод. І за свідченнями патрульних поліцейських мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Перше повідомлення про некерований білий Ford  надійшло з траси Одеса-Миколаїв.

Машина влетіла в місто, і незважаючи на світлофори, почала підрізати інші авто.

Поліцейські змогли заблокувати автомобіль аж на виїзді з Миколаєва.

Зловмисник намагався втекти, але його спіймали. У нього не було водійських прав, він відмовився від медогляду.

Внаслідок цього правоохоронці склали 36 протоколів.

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ДТП в Одесі

В Одесі у ніч на 14 червня сталися дві смертельні ДТП. Зокрема, внаслідок одної з аварій пасажир та водій загинули одразу на місці.

Детальніше про смертельні ДТП в Одесі, читайте на Фактах ICTV.

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