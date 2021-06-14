ДТП в Одесі: одне авто розірвало навпіл, інше – перекинулося

В Одесі вночі сталися дві масштабні та смертельні дорожньо-транспортні пригоди. Зокрема, внаслідок одної з аварій пасажир та водій загинули одразу на місці.
Так, у ніч на 14 червня, близько 03.00, на вулиці Чорноморського Козацтва сталася серйозна автопригода. Внаслідок цього загинула 22-річна пасажирка. Водночас водія і ще одного пасажира госпіталізували до лікарні.
Автомобіль Daewoo Nubira вилетів із дороги і врізався в дерево. Після чого машина перекинулася.
За попередніми даними, водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням.
Інша ДТП сталася пізніше, близко 05.00, на вулиці Середньофонтанській. Так, легковий автомобіль розірвало на дві частини.
Внаслідок аварії водій та пасажир загинули одразу на місці.
За даними поліцейських, водій автомобіля BMW перевищив швидкість, вилетів з проїжджої частини і протаранив стовп. Від удару кузов машини розірвало навпіл.
Наразі обставини інциденту з’ясовуються.
Смертельна ДТП на Херсонщині
На початку червня у Херсонській області сталася аварія. Внаслідок зіткнення вантажівки та позашляховика загинула сім’я – батько, мати та 6-річна донька.
Трагедія відбулася на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ поблизу села Цукури Каховського району.
Джерело: Думська