ДТП в Одесі: одне авто розірвало навпіл, інше – перекинулося

В Одесі вночі сталися дві масштабні та смертельні дорожньо-транспортні пригоди. Зокрема, внаслідок одної з аварій пасажир та водій загинули одразу на місці.

Так, у ніч на 14 червня, близько 03.00, на вулиці Чорноморського Козацтва сталася серйозна автопригода. Внаслідок цього загинула 22-річна пасажирка. Водночас водія і ще одного пасажира госпіталізували до лікарні.

Автомобіль Daewoo Nubira вилетів із дороги і врізався в дерево. Після чого машина перекинулася.

За попередніми даними, водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням.

Інша ДТП сталася пізніше, близко 05.00, на вулиці Середньофонтанській. Так, легковий автомобіль розірвало на дві частини.

Внаслідок аварії водій та пасажир загинули одразу на місці.

В Одесі сталися дві смертельні ДТП: одне авто розірвало навпіл, інше – перекинулося / 2 фотографии

За даними поліцейських, водій автомобіля BMW перевищив швидкість, вилетів з проїжджої частини і протаранив стовп. Від удару кузов машини розірвало навпіл.

Наразі обставини інциденту з’ясовуються.

Смертельна ДТП на Херсонщині

На початку червня у Херсонській області сталася аварія. Внаслідок зіткнення вантажівки та позашляховика загинула сім’я – батько, мати та 6-річна донька.

Трагедія відбулася на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ поблизу села Цукури Каховського району.

Джерело: Думська