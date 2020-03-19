Без туалета, отдыха, с задержками зарплаты. В каких условиях работают водители Киевпастранса

Во время эпидемии они ежедневно рискуют своим здоровьем, перевозя тысячи пассажиров и при этом почти вовсе не защищены. Водители автобусов, троллейбусов и трамваев не имеют элементарных условий защиты и даже труда. На конечных остановках отсутствуют комнаты отдыха, где люди могли хотя бы сходить в туалет и помыть руки. А те, что есть — это полная антисанитария.

Отработанные водителями сверхурочные часы не оплачивают, а зарплату задерживают. Киевпастранс в который раз проблемы в этом не видит и менять ничего не хочет. Детали в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, в Киеве разрабатывают дополнительные маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать маршруты метро.

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