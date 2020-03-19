Без туалету, відпочинку, із затримками зарплати. В яких умовах працюють водії Київпастрансу

У час епідемії вони щодня ризикують своїм здоров’ям, перевозячи тисячі пасажирів і при цьому є майже зовсім не захищеними. Водії автобусів, тролейбусів та трамваїв не мають елементарних умов захисту та навіть праці. На кінцевих зупинках відсутні кімнати відпочинку, де люди могли хоча б сходити в туалет та помити руки. А ті, що є – це повна антисанітарія.

Відпрацьовані водіями понаднормові години не оплачують, а зарплату затримують. Київпастранс вкотре проблеми в цьому не бачить і змінювати нічого не хоче. Деталі у сюжеті Наталі Жуковської.

Нагадаємо, у Києві розробляють додаткові маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть маршрути метро.

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