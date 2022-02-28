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Факты / Видео / Украина

Без воды и света, больницы на генераторах: что происходит в Станице и Волновахе

Наташа Тарчевська редактор ленты

По состоянию на 28 февраля люди на востоке Украины оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители многих населённых пунктов остались без воды, газа и электроэнергии.

В Станице Луганской враг разрушил жилые дома, школы и садики. Люди постоянно находятся в подвалах, не могут быть эвакуированы. Невозможно завезти хлеб или воду.

Из-за отсутствия электроэнергии больницы вынуждены работать на генераторах.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай попросил о помощи международные гуманитарные организации, в частности, Красный крест Украины.

В Волновахе российская армия продолжает обстрелы уже третьи сутки. Фактически город заблокирован врагом. Люди не имеют доступа к воде и пище, их не выпускают из города.

Дороги вокруг Волновахи усеяны снарядами, автобусы для эвакуации готовы, однако местные власти не подпускают к городу.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко призвал российские войска прекратить обстрел, чтобы украинские власти могли помочь населению.

На грани выживания города Счастье, Марковка и десятки сел поблизости. Люди умоляют об экстренной эвакуации.

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