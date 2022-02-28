Без води і світла, лікарні на генераторах: що відбувається у Станиці та Волновасі

Станом на 28 лютого люди на сході України опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Мешканці багатьох населених пунктів залишилися без води, газу та електроенергії.

У Станиці Луганській ворог зруйнував житлові будинки, школи і садочки. Люди постійно перебувають у підвалах, не можуть евакуюватись. Неможливо й завезти хліба чи води.

Через відсутність електроенергії лікарні змушені працювати на генераторах.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай попросив про допомогу міжнародні гуманітарні організації, зокрема Червоний хрест України.

У Волновасі російська армія продовжує обстріли вже третю добу. Фактично місто заблоковане ворогом. Люди не мають доступу до води та їжі, їх не випускають із міста.

Дороги навколо Волновахи всіяні снарядами, автобуси для евакуації людей готові, однак місцеву владу не підпускають до міста.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко закликав російські війська припинити обстріл, щоб українська влада могла допомогти населенню.

На межі виживання й міста Щастя, Марківка та десятки сіл поблизу. Люди благають про екстрену евакуацію.

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