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Факты / Видео / Україна

Без еды и спят на бетоне. В плену остаются сотни защитников Азовстали

Назар Бурхан журналист Факты ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Мариуполь – одна из самых кровавых страниц русско-украинской войны. Нацгвардия, Азов, пограничники и бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты бок о бок продолжали защищать город. И все это, несмотря на преимущество врага в силе. В настоящее время сотни защитников Мариуполя все еще находятся в российском плену в бесчеловечных условиях.

Уже больше пяти месяцев Анастасия не знает, где ее муж и что с ним. С начала полномасштабного вторжения он в составе 36 отдельной бригады морских пехотинцев имени Михаила Билинского держал оборону Мариуполя. Когда враг окружил город, морпехи оказались на территории металлургического комбината имени Ильича. Оттуда муж Анастасии последний раз выходил на связь. Сейчас он находится в плену.

— Выходившие из плена ребята рассказывали только ужасы, которые там происходили и все. У них элементарно нет воды, нет пищи, они спят на бетонном полу по 50 человек в комнате, предназначенной для шести, — говорит Анастасия.

Ищет своего любимого и Юлия. Он с 2016 года служит в 36 отдельной бригаде. 11 апреля ей сообщили, что мужа взяли в плен.

– Мой муж выходил на связь в ночь с 10 на 11 апреля с завода имени Ильича. Они приняли решение прорваться на территорию подконтрольную Украине, и к сожалению, когда они вытянулись в колонну, их начали бомбить с воздуха, — рассказала Юлия.

По словам женщины, тогда из батальона выжили всего 40 воинов.

Опасаясь за жизнь и безопасность мужчин в рашистском плену, женщины просят не называть ни имен, ни фамилий, ни званий морпехов. За это время они неоднократно обращались в ООН и Красный крест, чтобы те предоставили хоть какие-то данные о состоянии защитников, но тщетно.

Родственники пленных пытаются передать воинам хотя бы теплые вещи и лекарства, ведь на пороге зима. Вместе с тем общественная организация Штаб морской пехоты Украины создала петицию к президенту Турции Реджепу Эрдогану и мировому сообществу по перевозке морпехов в третью страну. В настоящее время документ подписали более 50 тыс. человек.

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