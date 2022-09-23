Сентябрь, 23 в 12:27

Вечером 21 сентября после долгих переговоров Украине удалось вернуть из плена оккупантов 215 защитников, среди которых командиры полка Азов, морской пехоты и Нацгвардии, беременные военнослужащие и иностранцы.

Освобожденные из российского плена военнослужащие рассказали, как происходил обмен.

Пятеро украинских командиров, которых обменяли на бывшего нардепа Виктора Медведчука, говорят, что до последнего не знали, куда их везут оккупанты. Поэтому о возвращении из российского плена узнали только в Турции.

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– Позвонил жене, были нереально положительные эмоции. Она, наверное, тоже до конца не верила, что это так скоро произойдет. Мы не верили, что нас забирают. Думали, может, нас просто переводят куда-то в другое место, потому что были все вместе. В это было трудно поверить, потому что здесь реально весь руководящий состав, – отметил командир Отдельного отряда специального назначения Азов Денис (Редис) Прокопенко.

По его словам, россияне подняли пленных ночью и сказали одеться. Они надели им на голову шапки и маски и усадили в машину. Затем довезли в аэропорт, и они пересели в самолет.

– Мы не верили до последнего, пока самолет не приземлился на турецкой земле. Уже было понятно, что, возможно, будут хорошие новости для нас, — отметил командир 12 бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега.

Командир батальона морской пехоты Сергей (Волына) Волынский также рассказал, что российские военные издевались над пленными, избивали и пытали.

– Это был ад. Ужас действительно, — коротко прокомментировал он.

Кроме того, в это время в лесу на Черниговщине вернулись домой еще 210 пленных Кремля. В их числе 108 бойцов полка Азов.

Российская сторона до последнего затягивала время. Обмен должен был состояться днем, но оккупанты привезли пленных уже ночью. Так, на границе медики ждали их четверть суток.

Парамедик Екатерина (Пташка) Полищук, которую также освободили из плена, рассказала, что они ехали в тяжелых условиях примерно двое суток без еды и воды.

Среди освобожденных также медик из Азовстали Марианна Мамонова. Девушка узнала о беременности уже во время войны.

– Мне было некуда идти. Мариуполь окружен. Это был шок, что я в плену, беременная. Вы не можете представить, насколько я рада, что вернулась. Этого дня я ждала шесть месяцев. Я очень надеялась не родить в самолете, потому что уже сроки, – сказала она.

Украинских защитников по приезду осмотрели медики. 14 сразу были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Фото: ГУР Минобороны