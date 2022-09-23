Без їжі та сплять на бетоні. У полоні залишаються сотні захисників Азовсталі

Маріуполь – одна із найкривавіших сторінок російсько-української війни. Нацгвардія, Азов, прикордонники та бійці 36 окремої бригади морської піхоти пліч-о-пліч продовжували захищати місто. І все це попри перевагу ворога в силі. Нині сотні оборонців Маріуполя все ще перебувають у російському полоні в нелюдських умовах.

Вже понад п’ять місяців Анастасія не знає, де її чоловік і що з ним. З початку повномасштабного вторгнення він у складі 36 окремої бригади морських піхотинців імені Михайла Білинського тримав оборону Маріуполя. Коли ворог оточив місто, морпіхи опинилися на території металургійного комбінату імені Ілліча. Звідти чоловік Анастасії востаннє виходив на зв’язок. Зараз він перебуває у російському полоні.

– Хлопці, які виходили з полону розказували тільки жахи, які там відбувалися і все. У них елементарно немає води, немає їжі, вони сплять на бетонній підлозі по 50 осіб в кімнаті, яка призначена для шести, – каже Анастасія.

Шукає свого коханого також і Юлія. Він з 2016 року служить в 36 окремій бригаді. 11 квітня їй повідомили, що чоловіка взяли в полон.

– Мій чоловік виходив на зв’язок у ніч з 10 на 11 квітня із заводу імені Ілліча. Вони прийняли рішення прорватися на територію підконтрольну Україні, і на жаль, коли вони витягнулися в колону їх почали бомбардувати з повітря, – розповіла Юлія.

Зі слів жінки, тоді з батальйону вижили лише 40 воїнів.

Побоюючись за життя та безпеку чоловіків у рашистському полоні, жінки просять не називати ні імен, ні прізвищ, ні звань морпіхів. За цей час вони неодноразово зверталися до ООН та Червоного хреста, щоб ті надали хоча б якісь дані про стан захисників, але марно.

Родичі полонених намагаються передати воїнам хоча б теплі речі та ліки, адже на порозі зима. Разом з тим, громадська організація Штаб морської піхоти України створила петицію до президента Туреччини Реджепа Ердогана та світової спільноти щодо перевезення морпіхів до третьої країни. Нині документ підписали понад 50 тис. людей.

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