Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн. платників податків. Вже оголосили тендер, а соцмережі вибухнули: люди обговорюють доцільність таких закупівель під час повномасштабної війни. Тим паче, що ще не вщух скандал зі сковородою для укриття за понад 700 тис. і з барабанами для позбавлення стресу за майже мільйон.

Навіщо сковорода за 720 тис. грн. у шкільному укритті? Відповіді від Дніпровської РДА, де її купували, депутати досі не отримали. Директорка закладу, для якого купували сковороду показала кухню і саму сковорідку. Сенсорне керування, безліч режимів, енергоощадна. 50 л води кип’ятиться за 12 хвилин, коли у каструлі – півтори години. Своїх грошей коштує, – переконують в школі.

Директорка певнить: жодної копійки з коштів, які місто виділило на облаштування укриттів, не взяли. Це інша програма. Це підтверджує і депутатка Київради Ксенія Семенова. Але до освітян має питання – вона вважає, що таким чином вони «підганяють» закупівлі, вказуючи, що це потреба для укриттів.

З барабанами – ситуація така ж сама. Їх теж вирішила закупити Дніпровська РДА. І теж – з приставкою «для укриття». Закупівлю барабанів після осуду в соцмережах скасували. Керівниця відділу освіти каже, що це передовий досвід і не розуміє, чому люди обурились.

Депутати створили контрольну комісію, яка здійснює перевірку усіх закупівель, призначених для облаштування укриттів. Вимагатимуть пояснень від посадовців за усі кошти. А в разі виявлення порушень – звертатимуться до правоохоронних органів.

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