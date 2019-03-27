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Бесплатные саженцы в Киеве: где раздают и как правильно сажать

В столице бесплатно раздавали саженцы деревьев. Тысячи маленьких буков, акаций, елок, сакур и других растений абсолютно бесплатно можно получить в рамках акций Центра альтернативного озеленения Киева.

Активисты свозят в столицу излишки саженцев из отечественных лесхозов и предлагают посадить их каждому желающему. Деревца и кусты будут предлагать киевлянам – возле столичной станции метро Лесная.

На прошлой неделе киевляне устроили за деревьями настоящую потасовку. Поэтому организаторы были вынуждены ввести расписание. В очередь за деревьями записалось 150 заведений. Поэтому в одни руки выдавали не более 20 саженцев.

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Как правильно сажать деревья, автор идеи Роман демонстрирует лично. Напоминает: делать это стоит к потеплению, пока растения еще окончательно не проснулись. Если у вас во дворе есть свободное место для дерева – выкопайте яму, достаточную для саженца. Поставьте дерево в центре и заверните землей, аккуратно ее утрамбовав.

Ранее Факты ICTV писали, как выбрать семена и цены.

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