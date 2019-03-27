Машины с кругляком курсируют ежедневно: кто и зачем уничтожает Карпаты

Карпатские леса, без преувеличения, истреблены. За лесом нужно правильно ухаживать. Но главное сажать. И это самая большая проблема сегодня, потому что предприятия, которые должны это делать – обычно на ценной древесине привыкли только зарабатывать.

Вырубают Карпаты местные: кто на пилораму, кто дом строит, кто вывозит ценный материал за границу.

Экологи нередко на такие нарушения закрывают глаза. Поэтому против уничтожения лесов возникает все больше активных общин.

Трухлявой древесины полно. На площади 150 гектаров сельская община насчитала более две тысячи кубометров сухостоя.

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Вдоль дороги, срезанные ценные дубы и буки. На деревьях нет клейма. За десять лет вырезали 48 гектаров леса. Машины с кругляком курсируют ежедневно.

Ранее Факты ICTV писали о незаконной вырубке лесов в Украине.

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