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Безкоштовні саджанці у Києві: де роздають та як правильно саджати

У столиці безкоштовно роздавали саджанці дерев. Тисячі маленьких буків, акацій, ялинок, сакур та інших рослин абсолютно безоплатно можна отримати в рамках акцій Центру альтернативного озеленення Києва.

Активісти звозять до столиці надлишки саджанців з вітчизняних лісгоспів і пропонують посадити їх кожному охочому. Деревця та кущі пропонуватимуть киянам – поблизу столичної станції метро Лісова.

Минулого тижня кияни влаштували за деревцями справжню штовханину. Тож організатори були змушені запровадити цілий розклад.  У чергу за деревцями записалося аж 150 закладів. Тож в одні руки видавали не більше 20 саджанців.

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Як правильно саджати дерева, автор ідеї Роман демонструє особисто. Нагадує: робити це варто до потепління, поки рослини ще остаточно не прокинулися. Якщо у вас на подвір’ї є вільне місце для дерева – викопайте яму, достатню для саджанця. Поставте деревце по центру й загорніть землею, акуратно її утрамбувавши.

Раніше Факти ICTV писали, як обрати насіння та ціни.

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