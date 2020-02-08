Усиленная физическая подготовка. Как проходит обучение в столичном Кадетском корпусе

Накануне столичный лицей-интернат №23 Кадетский корпус отпраздновал свое 60-летие. Учиться там нелегко, кроме обычных предметов здесь усиленная физическая и военная подготовка, а также – строгий распорядок дня. Юные кадеты еще с детства точно знают, что такое честь и дисциплина.

За историю существования учебного заведения там выросли целые поколения защитников. До 2007 года в Украине не было школы, где бы военного дела учили с первого и до одиннадцатого класса. Поэтому тогдашнюю школу интернат реформировали в кадетский лицей. Сначала набрали только один класс, а сейчас здесь учатся более 700 кадетов и кадеток из Киева и области. Подробнее в сюжете Екатерины Рудешко.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как как в Киеве кадетов учат военному делу.

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