Бизнес против коронавируса. На Днепропетровщине для медиков собрали 6,5 млн грн

Компания Интерпайп призывает украинских бизнесменов не оставаться в стороне и всеми методами поддерживать государство в борьбе с Covid-19. За три недели более 90 украинских компаний объединили усилия для помощи медикам Днепропетровской области. Они закупили им средства индивидуальной защиты, расходные материалы и сотни литров антисептика.

По инициативе промышленной компании Интерпайп был основан благотворительный фонд Возрождение региона. Ежедневно из разных уголков страны и даже из-за границы на счет фонда поступают взносы. В стороне не остаются и неравнодушные жители Днепропетровщины.

На борьбу с коронавирусом благотворительному фонду удалось собрать почти 6,5 млн грн. Кроме этого, промышленная компания Интерпайп, совместно с фондами Виктора и Елены Пинчук уже выделила 114 млн грн на борьбу с эпидемией в области. Уже в этом месяце из Китая ожидают большую поставку биозащитных костюмов для медиков. Подробнее в сюжете Кристины Венгеляускайте и Кристины Величанской.

Напомним, украинские волонтеры разработали защитную маску для спасения больных Covid-19.

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