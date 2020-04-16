Бізнес проти коронавірусу. На Дніпропетровщині для медиків зібрали 6,5 млн грн

Компанія Інтерпайп закликає українських бізнесменів не залишатися осторонь і всіма методами підтримувати державу у боротьбі з Covid-19. За три тижні понад 90 українських компаній об’єднали зусилля для допомоги медикам Дніпропетровської області. Вони закупили їм засоби індивідуального захисту, витратні матеріали та сотні літрів антисептика.

З ініціативи промислової компанії Інтерпайп був заснований благодійний фонд Відродження регіону. Щодня з різних куточків країни та навіть із-за кордону на рахунок фонду надходять внески. Осторонь не лишаються і небайдужі жителі Дніпропетровщини.

На боротьбу з коронавірусом благодійному фонду вдалося зібрати майже 6,5 млн грн. Крім цього, промислова компанія Інтерпайп, спільно з фондами Віктора та Олени Пінчук уже виділила 114 млн грн на боротьбу з епідемією в області. Уже цього місяця з Китаю очікують велику поставку біозахисних костюмів для медиків. Докладніше у сюжеті Христини Венгеляускайте та Христини Величанської.

Нагадаємо, українські волонтери розробили захисну маску для порятунку хворих на Covid-19.

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