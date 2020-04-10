В Украине начали использовать маски для дайвинга для спасения больных Covid-19

Простота, безопасность и комфорт — по итальянскому проекту днепровские волонтеры разработали защитную маску. Эта маска одновременно и очки, и очиститель вдыхаемого воздуха. Инновация, которая не требует больших инвестиций, но будет спасать жизни людей.

Работали над ее созданием две недели. Маску для дайвинга адаптировали под медицинскую. Из нее вынули дыхательную трубку, а на ее место поставили напечатанный на 3D-принтере пластиковый коннектор, а к нему присоединили вирусно-бактериальный фильтр. Такая технология получила большую популярность в Европе.

Главное преимущество маски не только в ее безопасности, а в том, что использовать ее могут и сами пациенты. В случае экстренной необходимости, эту систему можно подключить к аппарату искусственной вентиляции легких и использовать для нужд пациента с легкой степенью дыхательной недостаточности.

Обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты — один из приоритетов на сегодня. Более 50 таких масок уже передали в опорную больницу. Оттуда их распределят в остальные медучреждения. В общем, бенефициары компаний Eastone и Интерпайп, фонды Виктора и Елены Пинчук уже перевели на борьбу с эпидемией коронавируса более 114 млн. грн.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Черкассах мужчина готовит антисептик и бесплатно раздает местным жителям.

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