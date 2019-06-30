Бизнес, приносящий немалую прибыль: как украинский фермер изготавливает органическое тыквенное масло

Тыквенное масло, которое в мире продают по $50 за литр и изготавливают из украинских семян, взялся производить отечественный фермер Леонтий Гасюк. Мужчина засадил три гектара именно украинской тыквой, которая богата семенами – с одного плода можно собрать до полукилограмма зерен.

Продает ее фермер не по $50, а вдвое меньше – 600 грн. за литр. Вся его продукция – это сплошная органика.

Тыквенное масло начинается на нескольких гектарах поля. От правильной посадки тыкв зависит урожай. Один овощ дает до килограмма семян. Из трех гектаров собирают до 10 тонн семян. Для ароматного масла сырье только сушат, никакой жарки. Только холодный пресс.

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Масло не делают большими партиями, а по 20 литров в день. Потому что хранить такой продукт можно не более 3 месяцев. Тыквенное масло снижает холестерин и давление, лечит печень. А еще его употребляют как обычную заправку к салату. Но больше всего тыквенное масло подходит мужчинам. Цинк – помощник при проблемах с простатой.

В год маленькое хозяйство производит 400 литров масла и имеет до 240 тыс. грн. выручки. Леонтий мечтает о расширении. Потому что это дополнительные рабочие места и реклама именно украинского продукта.

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