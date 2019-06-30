Бізнес, що дає чималі прибутки: як український фермер виготовляє органічну гарбузову олію

Гарбузову олію, яку у світі продають по $50 за літр та виготовляють з українського насіння, взявся виробляти вітчизняний фермер Леонтій Гасюк. Чоловік засадив три гектари саме українським гарбузом, який багатий насінням – з одного плода можна зібрати до півкілограма зернят.

Продає її фермер не по $50, а удвічі менше – 600 грн. за літр. Вся його продукція – це суцільна органіка.

Гарбузова олія починається на кількох гектарах поля. Від правильної посадки гарбузів залежить урожай. Один овоч дає до півкілограма насіння. Із трьох гектарів збирають до 10 тонн зернят. Для запашної олії сировину лише сушать, жодного смаження. Тільки холодний прес.

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Олію не роблять великими партіями, а по 20 літрів на день. Бо зберігати такий продукт можна не більше 3 місяців. Гарбузова олія знижує холестерин і тиск, лікує печінку. А ще її вживають як звичайну заправку до салату. Але найбільше гарбузова олія підходить чоловікам. Цинк – помічник при негараздах із простатою.

На рік маленьке господарство виготовляє 400 літрів олії і має до 240 тис. грн. виторгу. Леонтій Гасюк мріє про розширення. Бо це додаткові робочі місця і реклама саме українського продукту.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обрати якісну оливкову олію.

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