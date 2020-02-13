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Бизнес в Украине для иностранцев: проблемы и мошенничество

Факты ICTV пообщались с иностранцами, имеющими бизнес в Украине или которые собираются его открыть, и спросили, как им здесь работается. Прежде всего, они поражены уровнем нашей бюрократии, многочисленными бумажками и длительным оформлением каких-либо разрешений и документов. Далее в рейтинге дорогие изнурительные процедуры оформления рабочей визы.

Чтобы получить трудовую визу Украины, американец из Техаса летал в Польшу и заплатил за это полторы тысячи долларов. Причем, виза была временная и эту процедуру ему придется выполнить еще раз. Также иностранцев удивляет плохое знание английского среди украинцев и желание юристов содрать с них три шкуры.

Мы так хотим видеть зарубежного инвестора в Украине, но зато создаем препятствия. Никакой пользы или защиты национальных интересов у таких сложных бюрократических процедурах нет. Только отпугивания иностранцев, которые хотят хотя бы базовый комфорт: прозрачность и легкость в получении документов.

За инвесторов во всем мире соревнуются, и Украина должна учиться этой непростой дисциплине.

Факты ICTV ранее писали о том, как немецкий фермер ведет бизнес в Украине и почему ждет открытия рынка земли.

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