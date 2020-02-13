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Бізнес в Україні для іноземців: проблеми та шахрайство

Факти ICTV поспілкувалися з іноземцями, які мають бізнес в Україні або збираються його відкрити, і спитали, як їм тут працюється. Насамперед, вони вражені рівнем нашої бюрократії, численними папірцями і тривалим оформленням будь-яких дозволів і документів. Далі в рейтингу дорогі виснажливі процедури оформлення робочої візи.

Щоб отримати трудову візу України, американець з Техаса літав у Польщу і заплатив за це півтори тисячі доларів. Причому, віза була тимчасова і цю процедуру йому доведеться виконати ще раз. Також іноземців дивує погане знання англійської серед українців і бажання юристів здерти з них три шкури.

Ми так прагнемо бачити закордонного інвестора в Україні, але натомість створюємо перешкоди. Жодної користі чи захисту національних інтересів у таких складних бюрократичних процедурах немає. Лише відлякування іноземців, які хочуть хоча б базовий комфорт: прозорість і легкість в отриманні документів.

За інвесторів в усьому світі змагаються, і Україна має вчитися цій непростій дисципліні.

Факти ICTV раніше писали про те, як німецький фермер веде бізнес в Україні та чому чекає відкриття ринку землі.

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