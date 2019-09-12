BMW i Hydrogen Next: характеристики и дата выпуска

Немецкий производитель автомобилей BMW на выставке во Франкфурте представил автомобиль на водороде.

Пока это лишь концепт, но новинка BMW i Hydrogen Next имеет очень неплохие шансы уйти в серию.

Авто на базе X5.

Технические характеристики держат в секрете, но немцы утверждают, что водородные машины удобнее электрических на батарейках.

Полная зарядка водородом займет всего 4 минуты, а пробег более 500 километров не будет зависеть от температуры снаружи. Уже через 3 года баварцы выпустят малую серию авто на водороде, а конвейером они станут до 2025 года.

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К слову, Porsche представил свой первый серийный полностью электрический автомобиль.

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