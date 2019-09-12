BMW i Hydrogen Next: характеристики та дата випуску

Німецький виробник автомобілів BMW на виставці у Франкфурті представив автомобіль на водні.

Поки це лише концепт, але новинка BMW i Hydrogen Next має дуже непогані шанси піти у серію.

Авто на базі X5.

Технічні характеристики тримають у секреті, але німці переконують, що водневі машини зручніші за електричні на батареях.

Повна зарядка воднем займе всього 4 хвилини, а пробіг понад 500 кілометрів не залежатиме від температури ззовні. Уже за 3 роки баварці випустять малу серію авто на водні, а конвеєром вони стануть до 2025 року.

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До слова, Porsche представив свій перший серійний повністю електричний автомобіль.

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