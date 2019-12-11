Бомбардировка на Новый год. Как Россия присоединяла Ичкерию

Ровно 25 лет назад 11 декабря 1994 началась Первая российско-чеченская война. По приказу президента Бориса Ельцина мощные российские войска вошли на территорию Ичкерии, которая после распада Советского Союза провозгласила независимость.

Впрочем, международное сообщество официально этой независимости не признало, и чеченцам пришлось отстаивать свободу один на один с в разы мощнее и многочисленным противником.

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1 декабря 1994 чеченцы праздновали третью годовщину провозглашения независимости своей республики Ичкерия. И уже в тот же день российская авиация нанесла удар по военным аэродромам Чечне, уничтожив все размещенные там военные самолеты. Ичкерские лидеры и раньше понимали, что после веков господства Российская империя просто так страну не отпустит.

В конце концов российский президент Борис Ельцин отдал приказ о вводе российских войск. Самолеты без опознавательных знаков обстреляли Грозный и близлежащие районы. Тогда пролилась первая кровь. Россияне причастность к бомбардировкам отрицали, а международное сообщество отстранилась.

Впрочем, быстро захватить территорию россиянам не удалось. В Грозный россияне пришли в новогоднюю ночь. К уличным боям они были неохотны, потому накрывали город бомбовыми ударами.

Российская авиация тогда убила тысячи мирных жителей. Захватить Грозный россияне смогли только в марте, убив 35 тыс. мирных жителей, 5 тыс. из которых – дети. Потери российских военных составляли тогда примерно 10 тыс.

Российская общественность стала требовать от Кремля перейти к переговорам. Мирное соглашение, предусматривавшее полный вывод российских войск из Ичкерии, подписали 1 августа 1996. Уже в 2001 году Россия и Ичкерия должны были заключить положение о межгосударственные отношения.

Но уже в 1999 году Владимир Путин, который тогда был премьером, снова отправил в Ичкерию войска. Ему удалось насильно вернуть Чечню в состав России, насадив там практически безраздельное правление подконтрольного ему клана Кадыровых.

По официальным данным, во время росийско-чеченских войн погибли почти 17,4 тыс. чеченцев и примерно 5,7 тыс российских солдат. Впрочем, правозащитная организация Солдатские матери говорит, что реальные потери российских военных намного больше – более 14 тыс.

Напомним,за время оккупации Крыма с территории России на полуостров приехали около 500 тыс. человек.

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