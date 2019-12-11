Бомбардування на Новий рік. Як Росія приєднувала Ічкерію

Рівно 25 років тому 11 грудня 1994 року почалася Перша російсько-чеченська війна. За наказом президента Бориса Єльцина потужні російські війська увійшли на територію Ічкерії, яка після розпаду Радянського Союзу проголосила незалежність.

Втім міжнародна спільнота офіційно цієї незалежності не визнала, й чеченцям довелося відстоювати свободу сам на сам із в рази потужнішим і чисельнішим супротивником.

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1 грудня 1994 року чеченці святкували третю річницю проголошення незалежності своєї республіки Ічкерія. Та вже того ж дня російська авіація завдала удару по військових аеродромах Чечні, знищивши всі розміщені там військові літаки. Ічкерські лідери й раніше усвідомлювали, що після століть панування Російська імперія просто так країну не відпустить.

Зрештою російський президент Борис Єльцин віддав наказ про введення російських військ. Літаки без розпізнавальних знаків обстріляли Грозний та довколишні райони. Тоді пролилася перша кров. Росіяни причетність до бомбардувань заперечували, а міжнародна спільнота відсторонилася.

Втім швидко захопити територію росіянам не вдалося. До Грозного росіяни дійшли у новорічну ніч. До вуличних боїв вони були неохочі, тож накривали місто бомбовими ударами.

Російська авіація тоді вбила тисячі мирних жителів. Захопити Грозний росіяни змогли лише у березні, вбивши 35 тис. мирних жителів, 5 тис. з яких – діти. Втрати російських військових становили тоді приблизно 10 тис.

Російська громадськість стала вимагати від Кремля перейти до переговорів. Мирну угоду, що передбачала повне виведення російських військ з Ічкерії, підписали 1 серпня 1996 року. Вже 2001 року Росія та Ічкерія мали укласти положення про міждержавні стосунки.

Та вже 1999 року Володимир Путін, який тоді був прем’єром, знову відрядив до Ічкерії війська. Йому вдалося насильно повернути Чечню до складу Росії, насадивши там практично безроздільне правління підконтрольного йому клану Кадирових.

За офіційними даними, під час російсько-чеченських війн загинули майже 17,4 тис. чеченців і приблизно 5,7 тис російських солдат. Втім правозахисна організація Солдатські матері каже, що реальні втрати російських військових набагато більші – понад 14 тис.

Нагадаємо, за час окупації Криму з території Росії на півострів приїхали близько 500 тис. осіб.

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