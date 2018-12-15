Бомбоубежище с жизнеобеспечением: обучение в метро Харькова
Готов ли прифронтовой Харьков на случай авиаударов или ядерной войны. Метрополитеновцы, курсанты и медики провели учения в харьковской подземке – в случае чрезвычайной ситуации метро должно превратиться в бомбоубежище с автономным жизнеобеспечением.
Воздушную тревогу объявляют в час ночи. По легенде Харьков накрыла очередь авиаударов, полуторамиллионный город должен укрыться в подземке. Сотня курсантов играют роль горожан, не паникуют, не толкаются, ведут себя так, как идут на прогулку.
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Десять минут и обучение кончились. Отвечает ли то, что показали хотя бы капли реальной картине, спрашиваем у чиновников – метрополитеновцы, полиция, облгосадминистрация результатом учений довольны.
Станции метро – это самое безопасное место, которое должно превратиться в бомбоубежище с автономным жизнеобеспечением, в Харькове таких три десятка – где должна быть пища, противогазы, медикаменты, вода.
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