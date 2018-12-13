Освобождение заложников и обезвреживание взрывчатки: тактико-специальные учения на Киевщине

Провокации пророссийских сил, теракты и захват заложников – к таким вызовам готовятся украинские силовики.

Сегодня в Киевской области завершились тактико-специальные учения, где представители полиции, чрезвычайники и пограничники отрабатывали совместные навыки в экстренных ситуациях. Особенно это актуально в преддверии выборов и внешней угрозы со стороны России.

По легенде, на линию 102 поступил звонок, что в здание ворвались вооруженные люди. Первыми прибывают патрульные полицейские. Силовики создают ситуационный центр и в процессе переговоров выясняется – бандиты захватили заложников. Среди требований – предоставить им автомобили. Параллельно несколько групп спецподразделения КОРД штурмуют здание с помощью бронетехники.

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Раненых избежать не удалось. Но ситуацию и моделировали так, чтобы отработать слаженность всех ведомств. После силового этапа, пока происходит эвакуация пострадавшего, пиротехники обезвреживают взрывчатку террористов.

Слаживание и моделирования различных ситуаций на тактически специальных учениях подразделений МВД в течение 4-х дней отрабатывали силовики из разных областей. Особое внимание к регионам, где сейчас военное положение. Там созданы отдельные совета обороны.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Порошенко показал учения десантно-штурмовой войск ВСУ.

Опубликовано Декабрь, 13 в 20:21



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