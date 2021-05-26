Борьба с карциномой: журналистка Фактов ICTV Оксана Ткачева нуждается в помощи
Людям, которые переживают тяжелую болезнь, тоже нужна поддержка. На этот раз за жизнь борется наша коллега — журналистка новостей Оксана Ткачева.
Оксана Ткачева — региональный корреспондент Фактов. Пережила и захвата города, и псевдореферендум, и многочисленные запугивания и авральный переезд в Киев в июне 2014-го.
В информационном потоке времени на здоровье не было, а в прошлом июле услышала страшный диагноз — карцинома.
Сначала Оксана лечилась в государственной клинике, где почти все было бесплатно, но опухоль увеличивалась.
С декабря Оксана лечится в частной клинике. Сейчас врачи подбирают эффективное лечение, поэтому пока примерный финансовый прогноз — несколько сотен тыс. грн.
О болезни Оксана не любит говорить. Шутит о своей новой временной внешности и отвлекается на жизнеутверждающую живопись.
И все же, пока все слишком серьезно, без помощи Оксана лечение потянуть не сможет.
Реквизиты для помощи Ткачевой Оксане Владимировне:
- Карточка Приват 4149 4991 1903 2967
- Карточка Кредит Днепр 4211 1507 0052 6973
Помощь детям
В Украине в этом году 600 детей, которые нуждаются в операциях по устранению пороков сердца с помощью имплантов, остались без государственной помощи.
В Национальном институте имени Амосова профессиональные кардиохирурги делают бесплатно эндовоскулярные операции по устранению пороков сердца, но без дорогих имплантов они бессильны.
Как помочь детям и почему спасти их может даже 1 грн в день, читайте на Фактах ICTV.