Борьба с карциномой: журналистка Фактов ICTV Оксана Ткачева нуждается в помощи

Людям, которые переживают тяжелую болезнь, тоже нужна поддержка. На этот раз за жизнь борется наша коллега — журналистка новостей Оксана Ткачева.

Оксана Ткачева — региональный корреспондент Фактов. Пережила и захвата города, и псевдореферендум, и многочисленные запугивания и авральный переезд в Киев в июне 2014-го.

В информационном потоке времени на здоровье не было, а в прошлом июле услышала страшный диагноз — карцинома.

Сначала Оксана лечилась в государственной клинике, где почти все было бесплатно, но опухоль увеличивалась.

С декабря Оксана лечится в частной клинике. Сейчас врачи подбирают эффективное лечение, поэтому пока примерный финансовый прогноз — несколько сотен тыс. грн.

О болезни Оксана не любит говорить. Шутит о своей новой временной внешности и отвлекается на жизнеутверждающую живопись.

И все же, пока все слишком серьезно, без помощи Оксана лечение потянуть не сможет.

Реквизиты для помощи Ткачевой Оксане Владимировне:

Карточка Приват 4149 4991 1903 2967

Карточка Кредит Днепр 4211 1507 0052 6973

Помощь детям

В Украине в этом году 600 детей, которые нуждаются в операциях по устранению пороков сердца с помощью имплантов, остались без государственной помощи.

В Национальном институте имени Амосова профессиональные кардиохирурги делают бесплатно эндовоскулярные операции по устранению пороков сердца, но без дорогих имплантов они бессильны.

Как помочь детям и почему спасти их может даже 1 грн в день, читайте на Фактах ICTV.

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