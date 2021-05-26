Боротьба з карциномою: журналістка Фактів ICTV Оксана Ткачова потребує допомоги

Людям, які переживають тяжку хворобу, теж потрібна підтримка. Цього разу за життя бореться наша колега – журналістка новин Оксана Ткачова.

Оксана Ткачова – регіональний кореспондент Фактів. Пережила і захоплення міста, і псевдореферендум, і численні залякування і авральний переїзд до Києва у червні 2014-го.

В інформаційному потоці часу на здоров’я не мала, а минулого липня почула страшний діагноз – карцинома.

Спочатку Оксана лікувалася у державній клініці, де майже все було безкоштовно, але пухлина збільшувалась.

З грудня Оксана лікується в приватній клініці. Зараз лікарі підбирають ефективніше лікування, тож поки приблизний фінансовий прогноз – кількасот тис. грн.

Про хворобу Оксана не любить говорити. Жартує про свою нову тимчасову зовнішність і відволікається на життєствердний живопис.

Та все ж, поки все надто серйозно, без допомоги Оксана лікування потягнути не зможе.

Реквізити для допомоги Ткачовій Оксані Володимирівні:

Картка Приват 4149 4991 1903 2967

Картка Кредит Дніпро 4211 1507 0052 6973

Допомога дітям

В Україні цьогоріч 600 дітей, які потребують операцій з усунення вад серця за допомогою імплантів, залишились без державної допомоги.

У Національному інституті імені Амосова професійні кардіохірурги роблять безкоштовно ендовоскулярні операції з усунення вад серця, але без дорогих імплантів вони безсилі.

Як допомогти дітям та чому врятувати їх може навіть 1 грн в день, читайте на Фактах ICTV.

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