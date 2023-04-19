Будапештский меморандум был ошибкой? Почему соглашение не сработало

Более чем через год полномасштабной войнымногие западные лидеры начали признавать свои политические ошибки: они недостаточно поддерживали Украину и недооценивали угрозу России. Такие признания (а порой и извинения) мы уже слышали от самых высоких представителей Германии, других европейских стран.

Но Соединенные Штаты – так уж традиционно сложилось – извиняются крайне редко. Поэтому так необычно было услышать признание бывшего президента США Билла Клинтона, когда у него спросили о значимости Будапештского меморандума 1994 года.

– Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину) согласиться на отказ от ядерного оружия. Это единственное, что защищало их от экспансионистской России. И поэтому я чувствую себя ужасно, — заявил 42-й президент США.

По мнению эксперта Александра Краева, десятки американских чиновников убеждены, что подписание в Будапеште печально известного меморандума было едва ли не крупнейшим дипломатическим поражением США.

Второй Президент Украины Леонид Кучма, подписывавший документ вместе с Клинтоном, считает, что его американский коллега, по сути, берет на себя не свою вину.

– Настоящий друг Украины! Потому то мне понятно, почему он сделал такое заявление. Он хочет поддержать Украину, хочет напомнить гарантам Будапешта о том, что они нам обещали при подписании меморандума. Но поверьте – лично Клинтон перед Украиной ничем не провинился. Вот ничем. Он, как говорится, “берет на себя лишнего”, – подчеркнул Леонид Кучма.

Отметим: Билл Клинтон пришел к власти в США в начале 1993 года.

Тогда в Украине уже не было ядерных средств, которыми она могла бы реально обороняться: еще в начале 1992 года президент Леонид Кравчук разрешил вывезти все тактическое ядерное оружие из Украины в Россию.

В то же время, пока украинское ядерное оружие оставалось в Украине, центры контроля продолжали оставаться в Москве.

Леонид Кучма добавляет, что Билл Клинтон приложил все усилия для того, чтобы во время своего президентства “дожать” Леонида Кравчука отказаться от ядерного оружия уже стратегического назначения.

– Он защищал США. Он хотел ликвидировать оружие стратегического назначения, нацеленное на свою страну. Для нас это оружие, если честно, военного значения не имело. Защищаться этим оружием от России мы не смогли бы никак. Ни тогда, ни сейчас. А вот торговаться с ее помощью – извиняюсь за это слово – было можно и, наверное, нужно. Это другое дело, другой разговор. Об этом я часто думаю. Следовало требовать более четких гарантий, конкретных сценариев на случай нарушения обещаний меморандума, — отметил Леонид Кучма.

Даже если Будапештский меморандум уже давно не актуален, Билл Клинтон поднял действительно острую проблему сегодняшнего дня.

Сейчас, когда идет полномасштабная война, важны не столько извинения Билла Клинтона, сколько его призыв к продолжению поддержки нашей борьбы – прежде всего, со стороны США.

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