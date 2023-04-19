Будапештський меморандум був помилкою? Чому угода не спрацювала

Більш як за рік повномасштабної війни чимало західних лідерів почали визнавати свої політичні помилки: вони недостатньо підтримували Україну і недооцінювали загрозу, яку становила Росія. Такі зізнання (а часом і вибачення) ми вже чули від найвищих представників Німеччини, інших європейських країн.

Але Сполучені Штати – так уже традиційно склалося – хоч би в кого перепрошують украй рідко. Тому так незвично було почути зізнання колишнього президента США Білла Клінтона, яке він зробив днями, згадуючи Будапештський меморандум 1994 року.

– Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну) погодитися на відмову від ядерної зброї. Це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. І я через це почуваюсь жахливо, – заявив 42-й президент США.

На думку експерта Олександра Краєва, десятки американських високопосадовців переконані, що підписання у Будапешті сумнозвісного меморандуму було чи не найбільшою дипломатичною поразкою США.

Другий Президент України Леонід Кучма, який підписував документ разом із Клінтоном, вважає, що його американський колега, по суті, бере на себе не свою провину.

– Справжній друг України! Тому мені зрозуміло, чому він зробив таку заяву. Він хоче справді підтримати Україну, хоче нагадати гарантам Будапешту про те, що вони нам обіцяли при підписанні меморандуму. Але повірте – особисто Клінтон перед Україною нічим не завинив. От нічим. Він, як кажуть, “бере на себе зайвого”, – підкреслив Леонід Кучма.

Зазначимо: Білл Клінтон прийшов до влади в США на початку 1993 року.

Тоді в Україні вже не було ядерних засобів, якими вона могла б реально оборонятися: ще на початку 1992 року президент Леонід Кравчук дозволив вивезти всю тактичну ядерну зброю з України до Росії.

Водночас, допоки українська ядерна зброя залишалася в Україні, центри контролю продовжували залишатися у Москві.

Леонід Кучма додає, що Білл Клінтон доклав усіх зусиль для того, щоб під час свого президентства “дотиснути” Леоніда Кравчука відмовитися від ядерної зброї уже стратегічного призначення.

– Він захищав США. Він хотів ліквідувати зброю стратегічного призначення, націлену на свою країну. Для нас та зброя, якщо чесно, військового значення не мала. Захищатися цією зброєю від Росії ми б не змогли ніяк. Ні тоді, ні зараз. А от торгуватися з її допомогою – вибачаюсь за це слово – було можна і, напевне, треба. Це інша справа, інша розмова. Про це я сам часто думаю. Треба було вимагати більш чітких гарантій, конкретних сценаріїв на випадок порушення обіцянок меморандуму, – зазначив Леонід Кучма.

Навіть якщо Будапештський меморандум уже давно не актуальний, Білл Клінтон порушив справді найгострішу проблему сьогодення.

Зараз, коли триває повномасштабна війна, важливі не так вибачення Білла Клінтона, як його заклик до продовження підтримки нашої боротьби – перш за все, з боку США.

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