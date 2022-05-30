Будет новое оборудование, но мы удивим врага: Маркарова о военной помощи США

Соединенные Штаты Америки планируют в дальнейшем поддерживать Украину, поэтому приостановки военной помощи США не будет ни в коем случае. В этом уверена посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, системы вооружения, которые сейчас получает Украина, очень большие и сложные.

— Очень много работы не только по их прибыванию и подготовке к отправке, но и по подвозу. Это новые системы, которыми наши военные очень быстро овладели. Я думаю, что нет таких мировых примеров, когда во время войны страна фактически перешла на стандарты НАТО. И не только получает их и учится во время войны, но и очень эффективно применяет их. Будут новые типы оборудования, пока лучше мы удивим врага, — считает она.

Она отметила, что Америка уже предоставила военное оборудование в рамках предварительного выделения помощи на сумму около $3,8 млрд.

— У нас открылось три новых программы, с которыми мы работаем. Среди них $23,75 млрд — именно на военную помощь. Программа президентского выделения и закупок позволит получать то, что нам нужно. Все оружие, которое мы получаем сейчас, это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямым выделением из бюджета или от президента США. Ленд-лиз – это инструмент, который мы можем привлечь, – подчеркнула посол Украины в США.

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