Буде нове обладнання, але ми здивуємо ворога: Маркарова про військову допомогу США

Сполучені Штати Америки планують надалі підтримувати Україну, тому призупинення військової допомоги США не буде у жодному разі. У цьому переконана посол України у США Оксана Маркарова. За її словами, системи озброєння, які зараз отримує Україна, дуже великі та складні.

– Дуже багато роботи не лише з їхнього перебування та підготовлення до відправлення, але й з довезенням. Це нові системи, які наші військові дуже швидко опанували. Я думаю, що немає таких світових прикладів, коли під час ведення війни країна перейшла фактично на стандарти НАТО. І не тільки отримує їх та навчається під час війни, але й дуже ефективно їх застосовує. Будуть нові типи обладнання, поки краще ми здивуємо ворога, – вважає вона.

Вона зауважила, що Америка вже надала військове обладнання у межах попереднього виділення допомоги на суму близько $3,8 млрд.

– У нас відкрились три нових програми, з якими ми працюємо. Серед них $23,75 млрд – саме на військову допомогу. Програма президентського виділення та закупівлі дозволить отримувати те, що нам потрібно. Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, це фактично грантова зброя. Це не лендліз, це те, що ми отримуємо прямим виділенням з бюджету або від президента США. Лендліз – це інструмент, який ми можемо залучити, – наголосила посол України у США.

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