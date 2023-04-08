Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов, которые умеют летать на F-16, те, кто хотел служить в украинских Вооруженных сил против оккупационного нашествия россиян.

И как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и влияние на российско-украинскую войну передача западных истребителей.

Об этом в эксклюзивном интервью Фактам недели рассказал американский пилот Дэн Хэмптон.

Пилот, который за 20 лет службы в ВВС США совершил 151 боевой вылет на истребителе F-16, известный также как убийца зенитно-ракетных комплексов, недавно заявил, что готов встать на защиту воздушного пространства Украины.

Дэн Хэмптон служил в военно-воздушных силах США с 1986 по 2006 годы, он является едва ли не самым известным американским летчиком и стал прообразом главного героя в блокбастере Top Gun: Maverick с Томом Крузом в главной роли.

Пилот F-16 участвовал во многих конфликтах, среди которых война в Персидском заливе, в Ираке и в Косово. По его словам, российско-украинская война является другой, поскольку является вопросом национального выживания Украины.

— Это дает всем украинским военным очень большое преимущество. Я не думаю, что большинство россиян знает, зачем они здесь (в Украине, — Ред.), — говорит Хэмптон.

Пилот признается, что его самые опасные миссии были связаны с охотой, в частности, на российские зенитно-ракетные комплексы. Хэмптон уверен, что это более опасно, чем сражаться в воздухе с другими самолетами. Сам пилот говорит, что на его счету более 20 уничтоженных вражеских ЗРК.

— Все противники, с которыми я воевал, использовали российские системы ЗРК и большинство из них имеются в войне в Украине. Например, ЗРК Куб, ТОР, С-300, Бук. Все эти системы россияне продавали всем, поэтому я сражался с ними много раз. Их можно побить и ваши пилоты доказали это, — говорит Хэмптон.

Американский летчик в основном выполнял боевые задачи на многоцелевом самолете F-16, который, вероятно, является самым популярным самолетом в странах-членах НАТО.

По словам Хэмптона, преимущество указанного истребителя в том, что в кабине все сделано для удобства пилота.

— В наших самолетах пилот является центральным компьютером. Все датчики, все дисплеи, авионика, оружие — все проходит через пилота. Мы надеваем специальные шлемы, которые позволяют нам никогда не смотреть вниз, в кабину. Мы можем смотреть куда захотим — и все нацеливания, оружие, информация находится прямо перед нами.

Пилот, если он хорошо осведомлен, может делать почти все. У вас под рукой, пока вы летаете, есть четыре или пять видов оружия, которые вы можете использовать. Просто глядя в этом направлении вы можете очень-очень быстро доставить нужное вам оружие туда, куда вы хотите, — говорит он.

Американский пилот уверен, что МиГ-29 на которых он также летал, на 30 или 40 лет позади самолетов США, поскольку в советско-российских истребителях много датчиков и кнопок.

— Конечно, у нас есть резервные копии (датчиков и кнопок, — Ред.). Но большинство основных дисплеев — похожи на экраны. Это просто другой, более продвинутый способ полета, чтобы пилот смог делать это, — говорит он.

Дэн Хэмптон уверен, что украинские пилоты готовы к американским многоцелевым истребителям. В то же время поставки F-16 Украине имели бы огромное значение, а после решения о ЗРК Patriot и танках Leopard, американские истребители являются самой ожидаемой поставкой для Украины.

Хэмптон говорит, что не знает, поставят ли Соединенные Штаты Воздушным силам ВСУ F-16, поскольку это работа политиков.

— Я бы не пытался угадать, о чем думают в Белом доме. Если самолеты могут быть переданы из США, или из другой страны, то вам все равно нужно иметь все, что делает самолет летальным. Вы должны иметь техническое обслуживание, оружие, людей, которые могут ухаживать за самолетами и поддерживать их в полете. Дело не только в том, чтобы получить несколько самолетов и нескольких пилотов, это гораздо сложнее, — говорит он.

Американец говорит, что по сравнению с российскими истребителями Су-35, американские F-35 гораздо более совершенны почти по всем параметрам.

По словам Хэмптона, из того, что он наблюдал в российско-украинской войне, в небе россияне действуют так же, как и на земле — пытаются взять количеством, а не креативностью, которую демонстрируют украинские пилоты.

— У них очень-очень неправильные представления о современном воздушном бое. И я не сомневаюсь, что ваши пилоты это уже поняли. Когда вы, в конце концов, получите новые типы самолетов, украинская авиация станет еще более непобедимой, — говорит он.

При этом Хэмптон говорит, что радары F-16 вполне способны обнаруживать беспилотники и крылатые ракеты россиян, а оружие на американских истребителях также способно их сбивать. В то же время F-16 эффективен для поддержки сухопутных войск с воздуха, а также для уничтожения ракет земля-воздух с российской стороны, или, как пример, для сбивания вражеских самолетов МиГ или Су, уверен он.

Недавно Дэн Хэмптон заявил, что готов воевать за Украину. В интервью он уточнил, что имел в виду.

— Во-первых, я имел в виду, что я буду первым, кто пойдет волонтером. Я не думаю, что украинская авиация нуждается в нашей помощи, потому что вы делаете фантастическую работу. Я хотел сказать, что есть достаточно людей, желающих принять участие в этом. Если бы нас когда-то попросили пойти (на войну с Россией, — Ред.), то я бы конечно стал добровольцем. Было бы честью воевать на вашей стороне. Это было бы правильно в данном случае, поэтому, если бы меня попросили, я бы точно пошел, — говорит он.

Пилот ВВС США говорит, что краткосрочным решением для Украины является нанять опытных летчиков американских истребителей, которые уже освоили американские истребители, вместо того, чтобы украинским пилотам начинать путь с самого начала.

Фото: Depositphotos

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