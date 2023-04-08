Було б честю воювати на вашому боці: найвідоміший пілот ВПС США заявив, що готовий захищати України

Чи є серед західних пілотів, які вміють літати на F-16, ті, хто хотів служити в українських Збройних сил проти окупаційної навали росіян.

Та як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та вплив на російсько-українську війну передача західних винищувачів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня розповів американський пілот Ден Гемптон.

Пілот, який за 20 років служби у ВПС США здійснив 151 бойовий виліт на винищувачі F-16, відомий також як вбивця зенітно-ракетних комплексів, нещодавно заявив, що готовий стати на захист повітряного простору України.

Ден Гемптон служив у військово-повітряних силах США з 1986 по 2006 роки, він є чи не найвідомішим американським льотчиком та став прообразом головного героя у блокбастері Top Gun: Maverick із Томом Крузом у головній ролі.

Пілот F-16 брав участь у багатьох конфліктах, серед яких війна в Перській затоці, в Іраку та у Косово. За його словами, російсько-українська війна є іншою, оскільки є питанням національного виживання України.

– Це дає усім українським військовим дуже велику перевагу. Я не думаю, що більшість росіян знає, навіщо вони тут (в Україні, – Ред.), – каже Гемптон.

Пілот зізнається, що його найнебезпечніші місії були пов’язані з полюванням, зокрема, на російські зенітно-ракетні комплекси. Гемптон впевнений, що це більш небезпечно, ніж битися у повітрі з іншими літаками. Сам пілот каже, що на його рахунку понад 20 знищених ворожих ЗРК.

– Усі супротивники, з якими я воював, використовували російські системи ЗРК і більшість з них наявні у війні в Україні. Наприклад, ЗРК Куб, ТОР, С-300, Бук. Усі ці системи росіяни продавали усім, тому я бився з ними багато разів. Їх можна побити і ваші пілоти довели це, – каже Гемптон.

Американський льотчик в основному виконував бойові завдання на багатоцільовому літаку F-16, який, ймовірно, є найпопулярнішим літаком в країнах-членах НАТО.

За словами Гемптона, перевага зазначеного винищувача в тому, що в кабіні все зроблено для зручності пілота.

– У наших літаках пілот є центральним комп’ютером. Усі датчики, усі дисплеї, авіоніка, зброя – усе проходить через пілота. Ми вдягаємо спеціальні шоломи, які дозволяють нам ніколи не дивитися у низ, в кабіну. Ми можемо дивитися куди забажаємо – і всі націлювання, зброя, інформація знаходиться просто перед нами. Пілот, якщо він добре обізнаний, може робити майже все. У вас під рукою, поки ви літаєте, є чотири або п’ять видів зброї, які ви можете використовувати. Просто дивлячись у цьому напрямку ви можете дуже-дуже швидко доставити потрібну вам зброю туди, куди ви хочете, – каже він.

Американський пілот впевнений, що МіГ-29 на яких він також літав, на 30 чи 40 років позаду літаків США, оскільки в радянсько-російських винищувачах багато датчиків та кнопок.

– Звичайно, що у нас є резервні копії (датчиків та кнопок, – Ред.). Але більшість основних дисплеїв – схожі на екрани. Це просто інший, більш просунутий спосіб польоту, щоб пілот зміг робити це, – каже він.

Ден Гемптон впевнений, що українські пілоти готові до американських багатоцільових винищувачів. Водночас поставки F-16 Україні мали б величезне значення, а після рішення про ЗРК Patriot та танки Leopard, американські винищувачі є найочікуванішою поставкою для України.

Гемптон каже, що не знає, чи поставлять Сполучені Штати Повітряним силам ЗСУ F-16, оскільки це робота політиків.

– Я б не намагався вгадати, про що думають у Білому домі. Якщо літаки можуть бути передані з США, або з іншої країни, то вам все одно потрібно мати усе, що робить літак летальним. Ви повинні мати технічне обслуговування, зброю, людей, які можуть доглядати за літаками та підтримувати їх в польоті. Справа не лише в тому, щоб отримати кілька літаків і кількох пілотів, це набагато складніше, – каже він.

Американець каже, що у порівнянні з російськими винищувачами Су-35, американські F-35 набагато досконаліші за майже усіма параметрами.

За словами Гемптона, з того, що він спостерігав у російсько-українській війні, в небі росіяни діють так само, як і на землі – намагаються взяти кількістю, а не креативністю, яку демонструють українські пілоти.

– У них дуже-дуже неправильні уявлення про сучасний повітряний бій. І я не сумніваюся, що ваші пілоти це вже зрозуміли. Коли ви, врешті-решт, отримаєте нові типи літаків, українська авіація стане ще більш непереможною, – каже він.

При цьому Гемптон каже, що радари F-16 цілком здатні виявляти безпілотники та крилаті ракети росіян, а зброя на американських винищувачах також здатна їх збивати. Водночас F-16 ефективніший для підтримки сухопутних військ з повітря, а також для знищення ракет земля-повітря з російської сторони, чи, як приклад, для збиття ворожих літаків МіГ чи Су, впевнений він.

Нещодавно Ден Гемптон заявив, що готовий воювати за Україну. В інтерв’ю він уточнив, що мав на увазі.

– По-перше, я мав на увазі, що я буду першим, що піде волонтером. Я не думаю, що українська авіація потребує нашої допомоги, бо ви робите фантастичну роботу. Я хотів сказати, що є достатньо людей, які бажають взяти участь у цьому. Якщо б нас колись попросили піти (на війну з Росією, – Ред.), то я б звичайно став добровольцем. Було б честю воювати на вашому боці. Це було б правильно в даному випадку, тому, якби мене попросили, я б точно пішов, – каже він.

Пілот ВПС США каже, що короткостроковим рішенням для України є найняти досвідчених льотчиків американських винищувачів, які вже опанували американські винищувачі, замість того, щоб українським пілотам починати шлях з самого початку.

Фото: Depositphotos

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